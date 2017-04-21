Леброн Джеймс обошёл Брайанта по числу очков, набранных в плей-офф за карьеру

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в 3-м матче серии первого раунда с «Индианой Пэйсерс» обошёл бывшего игрока «Лейкерс» Коби Брайанта по числу очков, набранных в плей-офф за карьеру.

На данный момент завершились 2 четверти поединка, «Кливленд» проигрывает со счётом 49:74, а на счету Леброна уже 13 очков. Таким образом, он набрал 5642 очка в плей-офф за время карьеры. У Коби Брайанта — 5640 очков.

На первом месте в списке располагается экс-защитник «Чикаго» и «Вашингтона» Майкл Джордан (5987 очков), на втором — экс-центровой «Милуоки» и «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар (5762 очка). Леброн Джеймс занимает 3-ю строчку.