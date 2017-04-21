Л. Джеймс обошёл Брайанта по числу успешных трёхочковых в плей-офф за карьеру

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в 3-м матче серии первого раунда с «Индианой Пэйсерс» обошёл бывшего игрока «Лейкерс» Коби Брайанта по числу успешных трёхочковых бросков в играх плей-офф.

Сейчас идёт 4-я четверть матча, счёт 111:107 в пользу «Кливленда». У Леброна — 6 успешных трёхочковых попыток из 11. Таким образом, он имеет 295 результативных бросков из-за дуги в плей-офф за время карьеры. У Коби Брайанта — 292 броска.

На первом месте в списке располагается экс-защитник «Милуоки», «Сиэтла», «Бостона» и «Майами» Рэй Аллен (385 бросков), на втором — экс-защитник «Индианы» Реджи Миллер (320), на третьем — защитник «Сан-Антонио» Ману Джинобили (309). Леброн Джеймс занимает 4-ю строчку.