«Кливленд» установил рекорд плей-офф, отыграв "-25" по итогу 2-ой четверти

«Кливленд Кавальерс» в третьем матче серии первого раунда с «Индианой Пэйсерс» установил рекорд плей-офф НБА, отыграв 25-очковое отставание по итогу первой половины игры.

Поединок закончился со счётом 119:114 в пользу «Кавальерс». Наибольший отрыв «Индианы» составлял 26 очков — он был зафиксирован во второй четверти.

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс записал на своё имя трипл-дабл — 41 очко, 13 подборов и 12 передач.

«Кливленд Кавальерс» ведёт в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч пройдет на площадке «Индианы» 23 апреля, начало — в 20:00 мск.