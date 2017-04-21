«Милуоки» дома разгромил «Торонто» и повёл 2-1 в серии

«Милуоки Бакс» дома переиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 104:77 в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Милуоки».

«Бакс» добились отрыва в 30 очков уже к середине второй четверти и удерживали это преимущество до финальной сирены.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, набравший 20 очков. 19 очков и 8 подборов — на счету Янниса Адетокунбо.

Четвёртый матч серии пройдёт на домашней площадке «Милуоки Бакс» 22 апреля, начало — в 22:00 мск.