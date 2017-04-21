Быков: «Автодор» преследует один и тот же сценарий провальных матчей

Защитник «Автодора» Сергей Быков прокомментировал поражение своей команды в матче Единой лиги ВТБ против «Зенита» (78:89).

«Интересно было проверить свои силы в матче с сильной командой, которая идёт в чемпионате сразу за ЦСКА. С другой стороны, нам было психологически тяжело выходить на паркет после того, как не удалось решить задачу выхода в плей-офф Лиги ВТБ.

К сожалению, на протяжении всех провальных матчей нас преследует один и тот же сценарий. Когда играем в пас и защищаемся, всё идёт хорошо. Но как только сбиваемся на индивидуализм и нежелание выкладываться в защите, то сразу проваливаемся.

Болельщики «Автодора», несомненно, заслуживают лучших результатов своей любимой команды, чего я им пожелаю в следующем сезоне! Тем не менее мы очень ждём их на последней игре сезона, чтобы непременно порадовать победой", — приводит слова Быкова официальный сайт «Автодора».