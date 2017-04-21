Джинобили стал 10-м игроком НБА, проведшим 200 матчей в плей-офф

Для атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили третий матч серии первого раунда с «Мемфисом» стал 200-м за карьеру в плей-офф НБА. Таким образом, он стал лишь 10-м игроком в истории лиги, преодолевшим этот рубеж.

Ранее подобное удалось Леброну Джеймсу (202 поединка в плей-офф), Скотти Пиппену (208), Тони Паркеру (216), Шакилу О'Нилу (216), Коби Брайанту (220), Кариму Абдул-Джаббару (237), Роберту Орри (244), Тиму Данкану (251) и Дереку Фишеру (259).

Встреча закончилась выездным поражением «Сан-Антонио» со счётом 94:105, после которого он ведёт в серии 2-1.