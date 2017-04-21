Джеймс повторил рекорд НБА, выиграв 20 матчей первого раунда плей-офф подряд

Для форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса победа над «Индиана Пэйсерс» стала 20-й подряд в первых раундах плей-офф НБА. Таким образом, он повторил рекорд лиги, принадлежавший совместно бывшим игрокам «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджику Джонсону, Джеймсу Уорти и Майклу Куперу. Последний раз Джеймс проигрывал в серии первого раунда плей-офф в сезоне-2011/12 в составе «Майами Хит», уступив «Нью-Йорк Никс».

Встреча закончилась выездной победой «Кливленда» со счётом 119:114, после которой он ведёт в серии 3-0.