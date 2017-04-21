Перегудов: фонд Кириленко сделает корт для баскетбола 3 на 3 в «ВТБ Арена Парк»

Старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов рассказал, что в состав строящегося спортивного комплекса будет включена открытая площадка для игры в стритбол.

«Фонд Андрея Кириленко планирует сделать открытую баскетбольную площадку для игры в 3 на 3 в «ВТБ Арена Парк». Этот вид спорта, насколько я знаю, скоро станет олимпийским. «ВТБ Арена Парк» будет поощрять это намерение», – передаёт слова Перегудова корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.

Проект «ВТБ Арена Парк» предполагает комплексную реконструкцию Центрального стадиона «Динамо» и прилегающей территории.