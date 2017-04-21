Донован: я доверяю Уэстбруку

Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован прокомментировал критику в адрес лидера команды Расселла Уэстбрука, рассказав, что испытывает к нему доверие даже в самые ответственные моменты игры.

«Давайте будем честными, когда Уэстбрук на паркете, он делает необходимую нам разницу. После того что он делал на протяжении сезона, у меня есть огромное доверие к нему. С точки зрения принятия решений я ему доверяю.

Проблема в том, что, когда у него залетает всё, люди спорят о том, не является ли он лучшим баскетболистом мира. Когда же что-то идёт не так, все задаются вопросом, не слишком ли он много выполняет бросков», — приводит слова Донована ESPN.