Рондо получил травму и выбыл на неопределённый срок

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Рэджон Рондо получил перелом большого пальца руки. Травма не потребует хирургического вмешательства, но оставит защитника вне игры на неопределённый срок, об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Марк Штайн.

Таким образом, Рондо не поможет команде в ближайших матчах серии плей-офф против Бостона. В двух стартовых поединках серии разыгрывающий был одним из лучших в составе «Чикаго», набирая в среднем по 12 очков, совершая по 8 подборов и раздавая по 8 передач.