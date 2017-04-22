Джерри Уэст: Расселл Уэстбрук – это реинкарнация Майкла Джордана

Легендарный экс-игрок НБА Джерри Уэст поделился мнением по поводу разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука и защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

«Мне всегда казалось, что Майкл Джордан был одним из тех невероятно одарённых атлетов, но сейчас мы смотрим на его реинкарнацию в лице Расселла Уэстбрука. Думаю, Уэстбрук немного лучше Джордана в плане атлетизма. Мне нравится та страсть, с которой он играет. У него часто оказывается мяч в руках, так что он должен использовать свои способности, чтобы выигрывать матчи.

То же самое можно сказать и о Джеймсе Хардене. Но мне кажется, у Джеймса в нападении есть больше возможностей из-за партнёров. В гонке за MVP участвует четыре игрока. Будет непросто выбрать лучшего кандидата. Кого бы выбрал я? Нет, я не собираюсь отвечать на этот вопрос», – приводит слова Уэста Bleacher Report.