Дюрант: хочу играть в каждом матче, но здоровье важнее

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант рассказал о восстановлении после травмы икроножной мышцы.

«Я хочу играть. Хочу всегда быть с командой, но понимаю, что нужно отталкиваться не только от этого. Раньше я играл с травмами, но затем пропустил месяц, вернулся в строй и вновь получил повреждение, которое оставило меня без баскетбола на две недели. Сейчас я буду действовать умнее. Но, конечно, мне не терпится вновь выйти на паркет», – приводит слова форварда ESPN.

Напомним, что Дюрант не принимал участие во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который «Уорриорз» выиграл со счётом 110:81.