Уэстбрук: я должен доверять одноклубникам на протяжении всех 48 минут

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук прокомментировал победу в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» (115:113).

«Я должен доверять одноклубникам на протяжении всех 48 минут. Сегодня эти парни реализовывали свои моменты по ходу всего матча. Вот что я пытаюсь делать», – приводит слова Уэстбрука ESPN.

Лидер «Тандер» провёл на площадке 39 минут, оформив трипл-дабл из 32 очков, 13 подборов и 11 результативных передач. Кроме того, на счету 28-летнего защитника значится 3 перехвата.