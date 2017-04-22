Обрадович: «Локомотив» хочет завершить регулярный чемпионат победой

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович дал комментарий к предстоящему поединку Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».

«После четырёх игр в короткий промежуток времени и постоянных разъездов мы чувствуем небольшую усталость, но в то же время полны решимости закончить регулярный чемпионат в хорошем расположении духа и уверенно шагнуть в плей-офф. Для этого нам необходима победа над «Цмоки», и мы планируем её добиться», – приводит слова Обрадовича официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

Напомним, что в минувшем матче Лиги ВТБ «Локомотив» победил «Парму» со счётом 84:71.