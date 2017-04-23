«Атланта» обыграла «Вашингтон», Миллсэп и Уолл набрали по 29 очков

«Атланта Хоукс» дома обыграл «Вашинтон Уизардс» со счётом 116:98 в третьем матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Уизардс».

«Хоукс» уже в первой четверти оторвались на 25 очков и ни разу в течение матча не упускали лидерства.

В составе «Атланты» 29 очков и 14 подборов записал на своё имя Пол Миллсэп, а Деннис Шрёдер набрал 27 очков и сделал 7 передач. У «Вашингтона» 29 очков на счету Джона Уолла.

Четвёртый матч серии состоится на площадке «Атланты» 25 апреля, начало — в 03:00 мск.