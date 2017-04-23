Бросок Марка Газоля за 0,7 секунды до конца принёс «Мемфису» победу в овертайме

НБА представила ролик, посвящённый победному броску центрового «Мемфис Гриззлиз» Марка Газоля в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс». При равном счёте в концовке овертайма, получив передачу около трёхочковой дуги, Газоль отправил в цель средний бросок через руки мощного форварда соперника Ламаркуса Олдриджа за 0,7 секунды до финальной сирены.

Встреча закончилась домашней победой «Мемфиса» 110:108, после которой счёт в серии стал 2-2.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.