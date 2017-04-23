Маркиф Моррис: Пол Миллсэп – плакса

Мощный форвард «Вашиингтон Уизардс» Маркиф Моррис после третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Атланта Хоукс» обвинил мощного форварда соперника Пола Миллсэпа в симуляциях.

«Я, как настоящий мужчина, всегда достойно принимаю и победы, и поражения. Но Миллсэп делает для своей команды больше. Он просто плакса. А судьи всегда становятся на сторону плакс. Вот так я вижу ситуацию», – цитирует Морриса ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Вашингтона» со счётом 98:116, после которого он ведёт в серии 2-1.