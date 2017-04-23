Пол Миллсэп: теперь у меня с Маркифом Моррисом появились личные счёты

Мощный форвард «Атланта Хоукс» Пол Миллсэп с юмором ответил на высказывания мощного форварда «Вашингтон Уизардс» Маркифа Морриса, назвавшего его «плаксой» после третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА между их командами.

«Теперь у меня несомненно появились личные счёты с Моррисом. Но мне плевать на его слова. Пусть Маркиф смирится с поражением и едет в отель готовиться к следующему поединку», – цитирует Миллсэпа ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Атланты» со счётом 116:98, после которой она уступает в серии 1-2.