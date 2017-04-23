Уолл: впервые увидел столько эйр-болов в исполнении Била в одном матче

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл был удивлён слабой реализацией бросков в игре с его партнёром атакующим защитником Брэдли Билом в третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Атланта Хоукс».

«Я, наверное, впервые увидел столько эйр-болов в исполнении Била в одном матче. Надеюсь, он сделает выводы», – цитирует Уолла ESPN.

Встреча закончилась выездным поражением «Вашингтона» со счётом 98:116, после которого он ведёт в серии 2-1. Бил в ней реализовал только шесть из 20 атак в игре, промахнувшись во всех шести бросках из-за дуги.