Увлекательная дуэль Майка Конли и Кавая Леонарда в концовке матча в Мемфисе

НБА представила ролик, посвящённый увлекательной дуэли разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Майка Конли и лёгкого форварда «Сан-Антонио Спёрс» Кавая Леонарда в четвёртой четверти и овертайме четвёртого матча серии первого раунда плей-офф. Всего за поединок Конли набрал 35 очков, совершил девять подборов, отдал восемь передач и сделал перехват, а Леонард ответил 43 очками, восемью подборами, тремя передачами и шестью перехватами.

Встреча закончилась домашней победой «Мемфиса» в овертайме 110:108, после которой счёт в серии стал 2-2.

Видео доступно на официальном канале лиги на сервисе Youtube.