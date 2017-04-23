Сформированы все пары первого раунда плей-офф Лиги ВТБ

После победы «Химок» над «Енисеем» досрочно стала известна итоговая расстановка команд в первой восьмёрке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Таким образом, сформированы все пары первого раунда плей-офф:

ЦСКА (первое место в регулярном чемпионате) – «Астана» (8)

«Зенит» (2) – ВЭФ (7)

«Химки» (3) – «Енисей» (6)

«Локомотив-Кубань» (4) – УНИКС (5)

Первый раунд плей-офф пройдёт в формате серий до трёх побед одного из соперников. В случае необходимости проведения пятого матча, он состоится на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.