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Иванович: «Енисей» не показал игру уровня плей-офф

23 апреля 2017, воскресенье. 15:19. Баскетбол

Главный тренер «Химок» Душко Иванович прокомментировал разгромную победу своей команды над «Енисеем» (104:64) в заключительном туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Этот матч был для нас очень важным, а для „Енисея“ лишь ещё одной игрой. Эту встречу мы провели с большой концентрацией. «Енисей» играл неплохо, но не показал игру уровня плей-офф. Теперь нам предстоит увидеться в плей-офф, а наш соперник в этом сезоне показывает очень хороший баскетбол.

Матчи на вылет будут совершенно другими. Думаю, сегодня соперник уже думал о плей-офф, поэтому не показал хорошей игры. Это представляет для нас опасность, так как «Енисей» — опасная команда», — приводит слова Ивановича официальный сайт БК «Химки».

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Енисей БК Химки Душко Иванович
Новости. Баскетбол
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