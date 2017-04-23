«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск», несмотря на 21 очков Грэйвза

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче обыграл белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 81:72 в последнем туре регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Большую часть встречи на паркете шла равная борьба, и заключительный отрезок команды начали при преимуществе хозяев "+3". Однако решающий отрезок «Локомотив» провёл явно лучше соперников и уверенно выиграл матч.

Результативнее всех в этой встрече был защитник «Минска» Антонио Грэйвз, который набрал 21 очко. Форвард Кевин Джонс принёс «Локомотиву» 16 баллов.