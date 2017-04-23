Лучшие моменты матча «Енисей» — «Химки» в замедленном действии

«Химки» представили видеоролик с лучшими моментами своего матча с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ, показанные в замедленном действии.

Встреча завершилась победой подмосковной команды со счётом 104:64. Звание самого результативного игрока матча разделили между собой защитники «Химок» Алексей Швед и Эрл Роуленд, набравшие по 19 очков. Эта победа закрепила за «Химками» третье место в регулярном первенстве. В первом раунде плей-офф они вновь встретятся с «Енисеем».

Видео доступно на официальном канале «Химок» в YouTube.