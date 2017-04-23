«Химки» выиграли чемпионат ЕЮБЛ U16

Подмосковные «Химки» стали чемпионами Европейской юношеской баскетбольной лиги в возрастной группе до 16 лет. В финальном матче химчане обыграли соотечественников из «Тринты» со счётом 61:48.

На стадии Суперфинала, прошедшей в Риге с 21 по 23 апреля, «Химки» также обыграли «Тапиолан Хонка» (Финляндия), «Тарту» (Эстония) и «Вильнюс КМ Сильпута» (Литва).

ЕЮБЛ U16

1/8 финала

«Тапиолан Хонка» (Финляндия) — «Химки» — 67-69 (12-22, 15-13, 20-7, 20-27).

1/4 финала

«Тарту» (Эстония) — «Химки» — 66-82 (17-17, 20-16, 13-20, 16-29).

Полуфинал

«Вильнюс КМ Сильпута» (Литва) — «Химки» — 85-92 (25-23, 28-19, 23-12, 9-38).

Финал

«Тринта» (Россия) — «Химки» — 48-61 (14-24, 14-12, 14-17, 6-7).