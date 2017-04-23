Обрадович: в игре с «Цмоки-Минск» для «Локомотива» важнее было избежать травм

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал победу подопечных над «Цмоки-Минск» (81:72) в Единой лиге ВТБ.

«Наверное, учитывая результат в Красноярске между «Енисеем» и «Химками», игра потеряла свою зрелищность. Для нас важнее всего стало никого не травмировать в этой встрече. Мыслями мы были уже в четвертьфинале, и в такие моменты обычно случаются повреждения. Как перед Рождеством, например, когда игроки думают о своём.

Рад, что сегодня мы обошлись без травм и добились победы. Возможно, кто-то думал, что победа дастся нам легко, учитывая разницу в классе и места в турнирной таблице, но этого не произошло. Но я счастлив, что нам в итоге удалось отпраздновать успех!" — приводит слова Обрадовича сайт клуба.