28 очков Джо Джонсона помогли «Юте» обыграть «Клипперс» и сравнять счёт в серии

«Юта Джаз» добыл победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Западной конференции НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 105:98 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе «Юты» стал Джо Джонсон, набравший 28 очков. Ещё 18 очков в активе Родни Худа, 17 — у Деррика Фэйворса, а Руди Гобер оформил дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов. За «Клипперс» 27 очков и 12 передач набрал Крис Пол, 25 очков у Джамала Крофуорда.

Счёт в серии стал ничейным — 2-2.