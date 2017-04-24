Джордж: обидно постоянно проигрывать одной команде или одному и тому же человеку

Форвард «Индиана Пэйсерс» Пол Джордж прокомментировал четвёртое поражение в серии первого раунда плей-офф от «Кливленд Кавальерс» (102:106).

«Очень обидно постоянно проигрывать одной команде или одному и тому же человеку. В конечном итоге мне каждый раз приходится сражаться с Леброном Джеймсом», – приводит слова лидера «Пэйсерс» ESPN.

Стоит отметить, что «Индиана» в четвёртый раз за последние шесть лет вылетела из плей-офф после серий с командами Леброна Джеймса («Кливленд Кавальерс», «Майами Хит»).

Напомним, перед стартом нынешнего розыгрыша плей-офф Джордж заявил, что хотел сыграть в первом раунде именно с «Кливлендом».