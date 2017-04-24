Уэйд: здорово, что Роуз пришёл поддержать «Чикаго»

Защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд заявил, что был рад увидеть разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Деррика Роуза на трибуне во время четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (95:104).

«Это здорово. Деррик – чикагский парень. Это больше чем просто быть игроком «Буллз». Он очень важен для нашего клуба. Он был выбран «Чикаго» на драфте и выиграл весь MVP. Было здорово, что болельщики поддержали его и всех бывших игроков «Буллз», которых показали на большом экране во время матча», – приводит слова Уэйда ESPN.

Напомним, что Роуз выступал за «Буллз» с 2008 по 2016 год.