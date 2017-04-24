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Шталбергс покидает пост наставника «Нижнего Новгорода»

24 апреля 2017, понедельник. 16:11. Баскетбол

Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Контракт нижегородской команды с латвийским специалистом был рассчитан на один год, и по истечению его срока руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение.

«БК «Нижний Новгород» благодарит Артурса за проделанную работу и желает удачи и дальнейшего развития в тренерской карьере», — отмечается на официальном сайте «Нижнего Новгорода».

В сезоне-2016/17 «Нижний Новгород» занял 10-е место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, оставшись за бортом стадии плей-офф.

Источник: Официальный сайт БК "Нижний Новгород" Сообщить об ошибке
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БК Нижний Новгород Артурс Шталбергс
Новости. Баскетбол
24 апреля 2017, понедельник
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