Шталбергс покидает пост наставника «Нижнего Новгорода»

Артурс Шталбергс покидает пост главного тренера БК «Нижний Новгород». Контракт нижегородской команды с латвийским специалистом был рассчитан на один год, и по истечению его срока руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение.

«БК «Нижний Новгород» благодарит Артурса за проделанную работу и желает удачи и дальнейшего развития в тренерской карьере», — отмечается на официальном сайте «Нижнего Новгорода».

В сезоне-2016/17 «Нижний Новгород» занял 10-е место по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, оставшись за бортом стадии плей-офф.