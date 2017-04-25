«Панатинаикос» подал протест на судейство во 2-м матче с «Фенербахче» в Евролиге

Греческий «Панатинаикос» подал официальный протест на судейство во втором матче 1/4 финала Евролиги с турецким «Фенербахче».

В «Панатинаикосе» обратили внимание на жест Перо Антича из «Фенербахче» в адрес болельщиков, технический фол Крису Синглтону в эпизоде с Античем, незасчитанные фолы Николы Калинича на Яннисе Бурусисе и Бобби Диксона на Синглтоне. Все эпизоды, вызвавшие недовольство «Пао», клуб перечислил в письме к Евролиге, сообщает Eurohoops.

«Фенербахче» выиграл вторую встречу со счётом 80:75 и повёл в серии 2-0.