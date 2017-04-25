Майк Браун будет и.о. главного тренера «Голден Стэйт» до возвращения Стива Керра

Ассистент главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун будет исполнять роль наставника команды в отсутствие Стива Керра, сообщает ESPN. Браун пришёл в команду в 2016 году и заменил Люка Уолтона, который перешёл на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

Керр пропустил третий матч серии с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за болей спине и не вернётся, пока они не прекратятся. В 2015 году тренер перенёс неудачную операцию на спине и пропустил значительную часть прошлого сезона. Тогда его подменял Люк Уолтон.