Роуз: когда возвращаюсь в Чикаго, моё сердце принадлежит этому месту

Разыгрывающий «Ню-Йорк Никс» Деррик Роуз объяснил, почему посетил четвёртую игру серии первого раунда плей-офф между «Чикаго Буллз» и «Бостон Селтикс» (95:104), которая состоялась в «Юнайтед-центре» 24 апреля. Напомним, Роуз выступал за «Буллз» с 2008 по 2016 год.

«Мне захотелось окунуться в атмосферу плей-офф. Если бы я пришёл один, это, возможно, выглядело бы странно. Но я пришёл с сыном, поскольку хотел показать ему, как всё это выглядит.

Конечно, нахлынули воспоминания. Когда я возвращаюсь, моё сердце принадлежит этому месту. А вообще, я люблю баскетбол и просто обязан был сходить на такой матч», – приводит слова Роуза Chicago Tribune.