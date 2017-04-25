32 очка Била не помогли «Вашингтону» в поединке с «Атлантой»

«Атланта Хоукс» дома обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 111:101 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф. Счёт в серии стал 2-2.

«Вашингтон» лидировал в первой четверти с отрывом в 10 очков, во второй «Атланта» вышла вперёд. К началу последнего периода счёт был равный, а в заключительной двенадцатиминутке лучше оказались «Хоукс».

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 32 очка, у Джона Уолла — 22 очка, у Марчина Гортата — 18 подборов. В составе «Атланты» у Пола Миллсэпа 19 очков, 9 подборов и 7 передач, у Дуайта Ховарда — дабл-дабл из 16 очков и 15 подборов.

Пятый матч серии состоится на площадке «Атланты» 28 апреля.