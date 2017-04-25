Адетокунбо обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 30 очков

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в шестом матче серии первого раунда с «Торонто Рэпторс» обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 30 очков.

Кроме того, 22-летний форвард собрал 9 подборов, отдал 3 результативные передачи, а также совершил 3 перехвата и 3 блок-шота.

Напомним, что встреча завершилась победой «Торонто» со счётом 118:93. В серии лидирует «Рэпторс» – 3-2. Следующий матч пройдёт на домашнем паркете «Милуоки» 28 апреля.

Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе YouTube.