Дюрант: будет весело играть против «Портленда» в ближайшие несколько лет

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал выступление «Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне-2016/17.

«Думаю, они хотят подписать игрока, который снизит давление на Лилларда и Макколлума. Но они и так являются отличной командой. «Портленд» медленно начал сезон. Я думал, они займут более высокую позицию, но им пришлось сражаться за выход в плей-офф. У них есть замечательный центровой Юсуф Нуркич, который сделал их лучше. Мне кажется, им нужно заполучить игрока, умеющего удерживать мяч. Будет весело играть против этих парней в ближайшие несколько лет», – приводит слова Дюранта ESPN.

Напомним, что «Уорриорз» обыграли «Трэйл Блэйзерс» в первом раунде плей-офф со счётом 4-0.