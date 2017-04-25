Майк Браун: было здорово наблюдать за игрой «Голден Стэйт» в 4-м матче

Исполняющий обязанности главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Браун прокомментировал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (128:103) в четвёртом поединке серии первого раунда плей-офф.

«Это было невероятно. Парни играли с максимальной концентрацией на обеих половинах паркета. Я мог бы сейчас сказать, что мы делали хорошо какую-то определённую вещь, но в действительности мы старались всё делать на самом высоком уровне. Было здорово наблюдать за этим», – приводит слова Брауна ESPN.

«Голден Стэйт» выиграл серию с «Портлендом» со счётом 4-0. В следующем раунде «Уорриорз» встретятся с «Юта Джаз» или «Лос-Анджелес Клипперс».