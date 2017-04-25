Кидд: «Милуоки» вновь плохо сыграл в защите в первой четверти

Главный тренер «Милуоки Бакс» Джейсон Кидд отметил слабую игру своих подопечных в обороне в первой четверти матча с «Торонто Рэпторс» (93:118).

«Мы вновь плохо оборонялись в первой четверти. Знали, что «Торонто» мощно сыграет на старте поединка. Мы ожидали это, но просто не смогли ответить», – приводит слова Кидда ESPN.

«Рэпторс» выиграл стартовую четверть со счётом 31-20. Отметим, что подопечные Дуэйна Кейси набрали 10 очков после 5 потерь «Бакс» в первой 12-минутке.

На данный момент в серии лидирует «Торонто» – 3-2. Шестой поединок состоится на домашнем паркете «Милуоки» 28 апреля.