С. Алонсо: «Баскония» всё ещё не верит в победу над ЦСКА

Главный тренер «Басконии» Сито Алонсо считает, что для победы над ЦСКА его подопечным необходимо поверить в свои силы. После двух матчей серии ЦСКА ведёт 2-0, третья игра пройдёт 25 апреля в Испании.

«Борьба у нас в ДНК, и мы должны сделать так, чтобы победить на своей площадке. Мы всё ещё на 100% не верим, что можем победить ЦСКА. Попытки бесполезны. Мы должны направить свой гнев в энергию, жёсткость и борьбу. Уверен, что фанаты дадут соперникам понять, как тяжело играть в Витории», — приводит слова Алонсо официальный сайт Евролиги.