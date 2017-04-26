ЦСКА обыграл «Басконию» и вышел в «Финал четырёх» Евролиги

Московский ЦСКА на выезде обыграл испанскую «Басконию» со счётом 90:88 в третьем матче 1/4 финала Евролиги и выиграл серию со счётом 3-0. На протяжении всей встречи на площадке шла равная борьба, в которой никому не удавалось добиться значительного преимущества. В начале заключительной четверти «армейцам» удалось оторваться на семь очков, однако усилиями Шейна Ларкина «Баскония» смогла догнать ЦСКА в концовке. За шесть секунд до сирены «Баскония» имела атаку при разнице "-2", но ЦСКА отбился и отстоял победу.

Результативнее всех в этом матче сыграл защитник ЦСКА Кори Хиггинс, который набрал 21 очко. «Басконии» 19 баллов принёс Торнике Шенгелия.

Таким образом, ЦСКА стал вторым клубом, прошедшим в «Финал четырёх». Ранее этого же добился турецкий «Фенербахче».