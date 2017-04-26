Итудис: игроки ЦСКА заслужили выход в «Финал четырёх»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды над «Басконией» (90:88) в 3-м матче серии 1/4 финала Евролиги. «Армейцы» пробились в «Финал четырёх», выиграв серию со счётом 3-0.

«Думаю, игроки ЦСКА заслужили поздравления. Вся заслуга принадлежит им. Как и говорил перед матчем, у нашей команды есть желание и характер, и это благодаря ребятам. Поздравляю их с очередным выходом в „Финал четырёх“. Там будет непросто, заранее ничего предугадать нельзя. Нам противостояла сильная команда, здесь была отличная атмосфера, и я должен отдать должное сопернику. Не забывайте, что „Баскония“ в прошлом сезоне была в „Финале четырёх“ и играла в овертайме за выход в финал. Это великолепная команда. Думаю, важнейшую роль сыграл наш характер. В концовке у нас было очень много потерь, а игроки „Басконии“ совершали отличные броски, но в целом, думаю, мы контролировали ситуацию во второй половине встречи. Ещё раз поздравляю ребят с выходом в „Финал четырёх“, — приводит слова Итудиса пресс-служба Евролиги.