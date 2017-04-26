Роулэнд: «Енисей» показал «Химкам» далеко не всё, на что способен

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд ожидает, что в плей-офф «Енисей» окажет его команде большее сопротивление, чем в недавнем матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ (104:64).

«Думаю, они вышли на тот матч с целью победить, но, как только мы захватили лидерство и крупно повели в счёте, они смирились и сказали: «Окей, не в этот раз». Во второй четверти мы уже вели больше двадцати очков, они же решали свои задачи.

«Енисею» нужно быть готовым к плей-офф, так как матч в Красноярске не был похож на такую игру. Не думаю, что соперник хитрил или притворялся, здесь дело в нас. Мы вышли на площадку заряженными на победу, и они поняли, что это не их день.

Мы вновь встретимся в плей-офф, но это будут совершенно другие матчи. «Енисей» показал далеко не всё, на что способен, эта команда способна на большее. Я уверен, что у них есть чёткая стратегия против «Химок», что-то они почерпнули из прошлой игры. Ясно одно – к этим матчам мы должны подойти очень серьёзно», — приводит слова Роулэнда сайт «Химок».