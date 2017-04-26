Риверс останется главным тренером «Клипперс» даже при поражении от «Юты»

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» не намерено увольнять главного тренера Дока Риверса даже в случае поражения от «Юта Джаз» в первом раунде плей-офф. Владелец команды Стив Баллмер полностью доверяет нынешнему наставнику, сообщает The Vertical.

После пяти матчей серии «Клипперс» уступают 2-3, и следующая встреча состоится на площадке «Юты» 28 апреля. В прошлом сезоне «Клипперс» также выбыли из плей-офф в первом раунде, уступив «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 2-4. Годом ранее они дошли до второго раунда.