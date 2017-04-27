Лю: Джеймс может играть по 42-43 минуты за матч, он привык к этому

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю заверил, что обильное игровое время Леброна Джеймса нисколько ему не мешает.

«Не понимаю, почему люди уделяют столько внимания его игровому времени. Он неделю отдыхал прежде, чем серия началась. Мы выиграли четыре матча подряд, и он снова получил неделю отдыха. Так что в следующем матче он может сыграть 48 минут… Он сегодня сказал, что хуже себя чувствует, когда не играет.

Сейчас Леброн может играть по 42-43 минуты за матч. Он привык к этому. Его тело может это выдержать, а потому меня не беспокоят слова людей со стороны», — приводит слова Лю Cleveland.