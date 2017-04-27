Уэйд: от Брэдли ожидают работы в обороне, а он блеснул в нападении

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд считает одним из главных творцов поражения своей команды от «Бостон Селтикс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА атакующего защитника соперника Эйвери Брэдли.

«Всем известно, что Брэдли – специалист по игре в обороне. Но на этот раз он отлично действовал в нападении. От Эйвери ждали, как обычно, надёжной защиты, а он набрал 24 очка. Именно он доставил нам наибольшие проблемы в атаке», – цитирует Уэйда ESPN.

Встреча закончилась поражением «Чикаго» со счётом 97:108, после которого он проигрывает в серии 2-3.