Уолл: думал, что «Атланта» будет хотя бы прессинговать в концовке

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл признался, что ожидал более напряжённой концовки в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Атлантой Хоукс».

«Думал, что в концовке «Атланта» применит тактику умышленных фолов или хотя бы попытается прессинговать. Но они просто дали нам возможность держать мяч до финальной сирены. В пятом поединке «Вашингтон» показал лучшую игру в обороне со сменами», – цитирует Уолла ESPN.

Встреча закончилась домашней победой «Уизардс» со счётом 103:99, после которой они повели в серии со счётом 3-2.