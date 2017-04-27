Тренер «Нью-Йорка» войдёт в штаб сборной Латвии на Евробаскете-2017

Ассистент главного тренера «Нью-Йорк Никс» Джошуа Лонгстафф будет работать в штабе сборной Латвии на Евробаскете-2017, сообщает New York Daily News. Инициатива такого решения принадлежит мощному форварду «Нью-Йорка» Кристапсу Порзингису, который ранее заявил о намерении сыграть на континентальном первенстве. Таким образом, «Никс» смогут контролировать состояние Порзингиса во время подготовки к Евробаскету и самого турнира.

На первом этапе одним из соперников Латвии по группе D станет сборная России.