Паттерсон: Лоури и Дерозан успокоили игроков «Торонто» в критический момент

Мощный форвард «Торонто Рэпторс» Патрик Паттерсон после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» отметил лидерские качества защитников Кайла Лоури и Демара Дерозана, проявленные после того, как команда упустила преимущество «+25».

«В критический момент Лоури и Дерозан были теми, кем должны быть, – лидерами. Они говорили с игроками, сумели их успокоить во время тайм-аутов и убедить, что с нами всё в порядке. Снимаю перед ними шляпу. После этого мы сумели остановить соперника под своим кольцом и наладили игру в нападении», – цитирует Паттерсона The Score.

Встреча закончилась домашней победой «Торонто» со счётом 92:89, после которой он выиграл серию 4-2.