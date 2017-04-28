Хойберг: большую часть времени «Чикаго» вынужден действовать без разыгрывающего

Главный тренер «Чикаго Буллз» Фред Хойберг рассказал, какое влияние на игру команды оказала травма разыгрывающего Рэджона Рондо.

«Конечно, динамика игры команды изменилась после того, как выбыл Рондо. Большую часть времени мы вынуждены действовать без настоящего разыгрывающего на площадке. Но такова реальность, и ситуация, скорее всего, уже не изменится до конца серии. Мы по-прежнему уверены в успехе, несмотря на то что уступаем «Бостону» 2-3. Дома мы постараемся победить и продлить противостояние до седьмого поединка, в котором возможно всё», – цитирует Хойберга ESPN.