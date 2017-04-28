Сиакам признан самым ценным игроком финальной серии в D-лиге

Мощный форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф D-лиги, сообщает ESPN. Он стал чемпионом турнира в составе дочерней команды «Рэпторс» «Торонто 905», которую тренирует бывшая звезда НБА Джерри Стэкхаус. В трёх матчах финальной серии Сиакам набирал по 23 очка и совершал по 9 подборов в среднем за игру.

23-летний форвард также успел провести в нынешнем сезоне 55 поединков в НБА, в которых записывал в актив по 4,2 очка и 3,4 подбора за 16 минут в среднем за встречу.